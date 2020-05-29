В Ростове в первую неделю лета прогнозируют потепление и дожди

Фото: caoinform.moscow

Первая неделя лета в Ростовской области выдастся тёплой и дождливой.В Ростове 1 июня воздух прогреется до +24 градусов. Ночью температура опустится до +15 градусов. В течение дня прогнозируют переменную облачность. Небольшие осадки ожидаются во второй половине дня во вторник, а также утром и в полдень в среду. Столбики термометров при этом зафиксируются на уровне +22…+24 градусов.К концу недели температура поднимется до +28 градусов. Самым жарким станет последний день недели. В воскресенье ожидается жара до +30 градусов.В большинстве районов Ростовской области в эти дни прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. При грозе порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура будет держаться на уровне +23…+25 градусов, на юге региона – до +28.