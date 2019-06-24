К концу недели на Дону ожидается спад жары



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В Ростовской области к концу текущей недели ожидается небольшой спад жары. На выходных в Ростове прогнозируются кратковременные дожди.



По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие три дня на Дону температура зафиксируется днем на уровне +22…+27 градусов, до +32 градусов на юге, и до +16…+21 градуса - ночью.

- До конца месяца в регионе будет неустойчивая погода. Местами по области - кратковременные дожди с грозами и с усилением ветра до 15-20 м/с, - сообщили в Ростовском гидрометцентре.



В Ростове в четверг, 27 июня, воздух прогреется до +32 градусов, но уже в пятницу температура опустится до +26 градусов днём и до +22 градусов ночью. В последний рабочий день недели в донской столице пройдёт кратковременный дождь. Небольшие осадки также прогнозируются в воскресенье.