Вновь образовавшуюся яму на дороге переулка Журавлева в Ростове оградили забором

Фото: Дондей

В переулке Журавлёва в Ростове-на-Дону появилась очередная яма, которую обнесли забором. Кадрами поделились читатели DonDay 28 июля.В районе дома № 137 на дороге вновь произошёл провал асфальта. Два месяца назад в эту яму попал мусоровоз, который удалось извлечь только с помощью подъёмного крана. После образовалась огромная яма, которую вскоре заделали.Однако 21 июля в том же месте снова образовался провал. Его попытались засыпать песком, но из-за дождя насыпь вскоре размыло.Через семь дней в яму угодила легковая машина. Чтобы предотвратить подобные инциденты, в углубление поместили деревянные доски и ветки. Однако на следующий день сотрудники коммунальных служб установили ограждение вокруг опасной зоны. Ремонтные работы пока не начались.