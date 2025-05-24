В Ростове оградили яму, куда угодил мусоровоз

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В Ростове-на-Дону установили ограждение вокруг провала, куда угодил мусоровоз. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях.Дорожный инцидент произошел 23 мая в переулке Журавлева. Спецмашины двигалась по дороге. На определенном участке прямо под асфальтом смыло грунт, в результате чего задние колеса тяжелого грузовика провалились в образовавшуюся пустоту.Для извлечения застрявшей машины был вызван автокран. После нескольких часов усилий спецтехнику все же удалось вызволить из дорожной западни. В результате на дороге образовалась большая яма.На следующий день рабочие оградили участок и приступили к работам. Часть переулка перекрыта из-за ремонтных работ.