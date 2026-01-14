Фото: Ростов.ру

В Ростове в конце 2025 года ввели в эксплуатацию сразу 13 многоквартирных домов. Об этом сообщили в городской администрации.Новые дома находятся по следующим адресам: улица Ткачева, дом № 48; Левобережная, дом № 6/3; проспект Маршала Жукова, дом № 13; улица Назарько, дом № 2/25; Нансена, дом № 109/4; Малиновского, дом № 33/3; строения 1 и 3 на Берберовской; Мечникова, дом № 110г; Зорге, дом № 11б; Бунайской, дом № 7; Юрия Дубинина, дом № 1 и проспект Боготяновский спуск, дом № 3а.В декабре новые разрешения на строительство домов не выдавались. Это продолжается уже 13 месяцев. Власти стремятся уменьшить нагрузку на коммунальные сети и социальные объекты города.Тем не менее, строительство домов, которые уже были разрешены ранее, продолжается. Несмотря на усилия властей, нагрузка на город все равно растет.