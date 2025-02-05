В Ростове в январе не выдали разрешения на строительство многоэтажек

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В администрации Ростова не выдали ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов в январе. В первом месяце 2025 года застройщикам также не позволили ввести в эксплуатацию новостройки.Выдача разрешений на строительство многоквартирных домов была приостановлена 1 декабря 2024 года. Запрет ввели после многочисленных жалоб жителей на отсутствие школ, детских садов, поликлиник рядом с новостройками.В конце месяца был принят областной закон, который позволил региональным властям принимать важные решения в сфере градостроительства. Ростов стал девятнадцатой столицей региона в России, у которой областная власть забрала эти полномочия.