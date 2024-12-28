В Ростове в исправительную колонию пытались передать кофе «с добавками»

Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в исправительную колонию № 2 пытались передать кофе «с добавками». Инцидент произошел 27 декабря на улице Тоннельной, 4.На имя одного из заключенных пришла продуктовая посылка. Когда сотрудники колонии осматривали ее, их внимание привлекла банка с растворимым кофе. Внутри банки, помимо продукта, они обнаружили белое порошкообразное вещество. По предварительным данным, это могло быть наркотическое или психотропное вещество. Оно было изъято и направлено на экспертизу.В региональном ГУФСИН сообщили, что в действиях гражданки, передавшей передачу, и неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 1, ст. 234 УК РФ. По данному факту проводится проверка.