В СИЗО Ростова пытались передать наркотики, спрятанные в шве полотенца

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В следственный изолятор № 5 Ростова-на-Дону пытались передать запрещенные вещества. Инцидент произошел 19 марта на улице Тоннельной, 4.На имя одного из осужденных в учреждение пришла посылка. В ней находилось ничем не примечательное полотенце. Однако сотрудники СИЗО в ходе проверки обнаружили что-то странное в шве. Когда они вскрыли ее, то обнаружили белый порошок. Вещество изъяли и отправили на экспертизу.- В действиях гражданки, передавшей посылку, усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.