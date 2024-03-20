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В СИЗО Ростова пытались передать наркотики, спрятанные в шве полотенца

В СИЗО Ростова пытались передать наркотики, спрятанные в шве полотенца
В следственный изолятор № 5 Ростова-на-Дону пытались передать запрещенные вещества. Инцидент произошел 19 марта на улице Тоннельной, 4.

На имя одного из осужденных в учреждение пришла посылка. В ней находилось ничем не примечательное полотенце. Однако сотрудники СИЗО в ходе проверки обнаружили что-то странное в шве. Когда они вскрыли ее, то обнаружили белый порошок. Вещество изъяли и отправили на экспертизу.

- В действиях гражданки, передавшей посылку, усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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