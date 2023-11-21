В Батайске пытались передать в колонию сгущенку с наркотиками

Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В колонию Батайска пытались передать наркотики, спрятанные в сгущенке. Инцидент произошел 20 ноября в исправительном учреждении № 15 на улице Максима Горького, 35Б.В тот день 51-летняя жительница города Шахты принесла передачку одному из заключенных: три бутылки сгущенного молока. Сотрудники колонии во время проверки увидели в сладостях странное кристаллическое вещество. Правоохранители предположили, что оно наркотического содержания, и изъяли всю «запрещенку»На место вызвали полицию. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, в действиях женщины, которая принесла сгущенку, усматриваются признаки состава преступления «Незаконное хранение наркотических средств».