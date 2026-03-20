Подрядчик «Т-Транс» подал в суд на минтранс Ростовской области

Подрядчик по строительству дорог в Ростовской области будет судиться с региональным Министерством транспорта. Компания «Т-Транс» подала в арбитражный суд Ростовской области три иска на общую сумму почти в миллиард рублей. Информацию разместили в картотеке 18 марта.В суд поступило три исковых заявления на сумму в 104 миллиона рублей, 360 миллионов рублей и 568 миллионов рублей. Как сообщили Donday в арбитражном суде Ростовской области, заявление только поступило в суд и все детали станут известны только после принятия искового заявления.Однако уже сейчас можно предположить, за что крупный подрядчик судится с минтрансом на такие большие средства. Достаточно посмотреть другие дела, где «Т-Транс» выступает истцом, а минтранс - ответчиком. Практически все дела были связаны с нарушением договоров по выполнению госконтрактов.Например, в последнем деле в отношении регионального минтранса «Т-Транс» требовал выплату пени и неустойки по выполнению ремонтных работ на трассе М-4 «Дон» - слобода Криворожье в Миллеровском районе. Еще одно дело касается ремонта трассы в Белокалитвинском районе. Не исключено, что очередные три иска также связаны с нарушением условий контрактов по ремонту дорог.Согласно данным из открытых источников, компания «Т-Транс» была зарегистрирована в декабре 2020 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор - Николай Селезнев, а владельцем компании выступает Павел Рогачкин.Эти имена в последнее время на слуху из-за судебного разбирательства в отношении экс-министра транспорта Виталия Кушнарева. Именно Николай Селезнев был подставным лицом и тем, кто передал меченые купюры экс-чиновнику. В то же время Павел Рогачкин оказался в период разбирательств сначала на больничном, а потом за границей.Иски почти на миллиард рублей могут стать новым витком в истории напряжённых отношений между «Т-Трансом» и министерством транспорта региона.