Новый замгубернатора Ростовской области Дмитрий Шарков вступит в должность 23 марта

Фото: Правительство РО

Новый замгубернатора Ростовской области Дмитрий Шарков вступит в должность на предстоящей неделе. Первым рабочим днем чиновника станет 23 марта.По информации редакции Donday, он заменил на посту Артема Хохлова. Тот перешел на работу в аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в Санкт-Петербурге.Дмитрий Шарков отличается большим стажем в сфере внутренней политики. Он начал свою карьеру в 2001 году в органах муниципального управления. В 2006 году перешел на госслужбу. С 2011 года стоял во главе управления по работе с муниципальными органами внутренней и информационной политики, а с 2015-го был на руководящих должностях в управлении региональной и муниципальной политики правительства Ростовской области. В конце 2018 года перешел в аппарат Заксобрания Ростовской области. Там задержался на три года.В январе 2022 года назначен министром региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. В апреле 2024 года Дмитрий Шарков покинул пост по причине перехода на работу в аппарат президента. В феврале 2026 года появилась информация о том, что он вернется в правительство Ростовской области и займет место заместителя губернатора Артема Хохлова.В правительстве Дмитрий Шарков возьмет на себя кураторство вопросов региональной и муниципальной политики, социально-политических коммуникаций, цифрового развития, информационных технологий и связи, цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг, физической культуры и спорта, молодежной политики.