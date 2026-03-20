В Ростовской области на торги выставлен лом от списанной военной техники ЗРК

В Ростовской области продают металл от списанной военной техники. Общая стартовая цена лота составляет 3,6 миллиона рублей.Информация о проводимом тендере появилась на официальном сайте «Торги России».С молотка планируют пустить ключевые компоненты зенитно-ракетного комплекса. В состав лота, помимо прочего, входят:• Комплект 40В6М02 на базе шасси МАЗ (1 единица)• Штабная машина МАЗ-938 (1 единица)• Тяжелый транспортный тягач МАЗ-537 (1 единица)• Пусковые установки 5П85С (4 единицы)• Радиолокационная станция (предположительно) 73Е6 (1 единица)• Грузовики повышенной проходимости КрАЗ-260В (7 единиц)Согласно документации, переданное имущество находится в нерабочем состоянии и непригодно для использования по своему прямому назначению, включая его агрегаты, блоки и узлы.Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 апреля. Итоги торгов будут подведены через неделю после завершения приема заявок.Важным условием для потенциальных покупателей является наличие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов