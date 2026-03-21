Юная ростовчанка пострадала в ДТП с троллейбусом на Комсомольской

Серьезный инцидент произошел утром 20 марта на улице Комсомольской в Ростове-на-Дону. По сообщению региональной Госавтоинспекции, 17-летняя девушка оказалась сбита троллейбусом.ДТП случилось около дома №26. По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, регулирование которого отсутствовало. В это время по маршруту №2 ("Пригородный ЖД вокзал – 35 линия") двигался троллейбус «УТТЗ» под управлением 59-летнего водителя. По информации ведомства, водитель не успел применить экстренное торможение, что привело к наезду на пешехода.В результате аварии 17-летняя ростовчанка получила травмы.