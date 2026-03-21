Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Юная ростовчанка пострадала в ДТП с троллейбусом на Комсомольской

Серьезный инцидент произошел утром 20 марта на улице Комсомольской в Ростове-на-Дону. По сообщению региональной Госавтоинспекции, 17-летняя девушка оказалась сбита троллейбусом.

ДТП случилось около дома №26. По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, регулирование которого отсутствовало. В это время по маршруту №2 ("Пригородный ЖД вокзал – 35 линия") двигался троллейбус «УТТЗ» под управлением 59-летнего водителя. По информации ведомства, водитель не успел применить экстренное торможение, что привело к наезду на пешехода.

В результате аварии 17-летняя ростовчанка получила травмы.
Фото: Госавтоинспекция Ростовская область
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика