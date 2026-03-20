Ростовчане просят отремонтировать детскую площадку на Пушкинской

В Ростове-на-Дону детская площадка на улице Пушкинская, 212 с2 пришла в негодность. В комментариях под постом главы города жители просят отремонтировать площадку.Ростовчанка Юлия, которая живёт неподалёку и часто гуляет там с ребёнком, обратила внимание на то, что многие элементы площадки небезопасны для детей. Они либо сломаны и непригодны для использования, или же могут стать причиной травм.В администрации города ответили, что уже готовят проектную документацию для ремонта. Планируется, что благоустройство территории проведут в середине 2026 года.Это не первый случай, когда жители Ростова-на-Дону просят власти отремонтировать детскую площадку. Ранее с подобной просьбой обращались жители Западного, которые просили привести в порядок площадку на улице Ерёменко, 54. Там также есть проблемы: вокруг площадки скапливается мусор, некоторые элементы конструкции сломаны, а качели пропали.