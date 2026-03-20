Актер Сергей Жигунов рассказал, что счастлив в браке с Викторией Ворожбит

Известный актёр и продюсер Сергей Жигунов сообщил, что чувствует себя счастливым в браке с журналисткой Викторией Ворожбит. В связи с годовщиной совместной жизни он поделился своими мыслями о личной жизни.В социальных сетях Сергей Жигунов опубликовал запись, в которой рассказал о том, как прошли первые пять лет его брака.«Первые пять лет нашего брака пролетели незаметно и счастливо», — написал актёр.Сергей и Виктория познакомились в 2017 году. Оба на тот момент состояли в браке. Жигунов был женат на Вере Новиковой (это был его второй брак после отношений с Анастасией Заворотнюк), а Виктория была замужем за бизнесменом Виктором Сухановым.Весной 2021 года пара официально зарегистрировала отношения. Для Сергея Жигунова этот брак стал третьим. Между супругами, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет, царит взаимопонимание и уважение.