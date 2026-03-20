В Ростовской области с 20 марта начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В Ростовской области с 20 марта по 20 апреля проходит досрочный период сдачи ЕГЭ. Информацию разместили на сайте регионального правительства.Всего в 2026 году участниками стали 14 человек. Из этого числа семь – выпускники этого года. Первыми экзаменами для ребят стали география и литература. Русский язык запланирован на 24 марта, а 27 марта – экзамен по математике. Затем 31 марта в области пройдет ЕГЭ по физике, биологии и письменной части экзамена по английскому языку. Устную часть по английскому языку выпускники сдадут 3 апреля. Затем 7 апреля состоится ЕГЭ по обществознанию, а 10 апреля – по химии и истории.Основные дни экзаменов - до 10 апреля, а с 13 по 20 апреля – резервные дни.