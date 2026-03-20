На кладбище в Койсуге захоронения начали появляться на пешеходных дорожках

Фото: Дондей.

В Батайске на кладбище в Койсуге захоронения начали появляться прямо на пешеходных дорожках. Об этом рассказали местные жители, пришедшие навестить могилы родных.Одна из них, Амина, не сразу смогла найти нужное место. Оказалось, привычный проход перекрыт новой могилой.По словам горожан, подобные случаи происходят не впервые. У людей возникают вопросы к тому, как распределяются места на кладбище.