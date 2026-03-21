Два игрока ФК «Ростов» пропустят матч в рамках 22 тура РПЛ из-за дисквалификации

Два игрока ФК «Ростов» пропустят матч в рамках 22 тура РПЛ из-за дисквалификации
Два игрока ФК «Ростов» пропустят матч в рамках 22 тура РПЛ из-за дисквалификации. Защитник Виктор Мелехин и полузащитник Алексей Миронов из-за дисквалификации будут вынуждены пропустить предстоящий выездной матч против грозненского «Ахмата».

Информация о дисквалифицированных игроках была официально опубликована пресс-службой РПЛ. Виктор Мелехин получил прямую красную карточку, что автоматически влечет за собой пропуск одного матча. Его партнер по команде, Алексей Миронов, заработал четвертую желтую карточку в сезоне, что также привело к одноматчевой дисквалификации.

На данный момент ФК «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка.
Фото: скрин с сайта МИР РПЛ
