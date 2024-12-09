Стали известны личности погибших при пожаре на Вятской в Ростове

Фото: соцсцети.

В Ростове стали известны личности погибших в результате трагического пожара в квартире на улице Вятской. В результате происшествия погибли двое мужчин и одна женщина преклонного возраста. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.По информации от источника, в момент пожара в квартире находились шесть человек. Трех из них удалось спасти. Еще трое надышались едким дымом и погибли. Это были мужчины 46 и 41 года, а также бабушка в возрасте 94 лет. В настоящее время специалисты устанавливают степень родства между погибшими.Трагедия произошла около 19:00 в доме №41 по улице Вятской. В квартире на верхнем этаже вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился на площади около 40 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось только через несколько часов.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования.