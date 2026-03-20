Около 200 гектаров городских лесов обработали в Ростове от клещей. Об этом рассказала начальник управления благоустройства и лесного хозяйства город Татьяна Сапрыкина на пресс-конференции 19 марта.

Дезинсекция была проведена в Парке Авиаторов, Роще СКА, Сосновом Бору, Кумженской роще (территория мемориала), Темерницкой роще, а также на улицах Орская и Золотистая.

Специалисты работают по предписанию Роспотребнадзора и заявкам от горожан.

Напомним, что в 2026 году в донском регионе начали обрабатывать территории от клещей раньше обычного. Это произошло из-зв резкого потепления в марте.

По этой причине с этим жителям области рекомендуется носить закрытую одежду, а также использовать спецсредства для защиты от укусов.
Фото: Нейросеть
