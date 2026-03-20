Власти Ростова планируют потратить почти 20 млн рублей на украшения города ко Дню Победы

Фото: Дондей

Власти Ростова планируют потратить почти 20 миллионов рублей на украшение города к Дню Победы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.Судя из документации подрядчик должен изготовить и смонтировать элементы комплексного оформления города к 9 мая. Они включают в себя баннеры, флаги, световые элементы. Новые объекты появятся преимущественно в центре города: на улице Большая Садовая, Ворошиловский мост и мост Стачки.Отметим, что в прошлом году город к празднику победы закупили два объекта на 6 млн рублей. Один появился на входе парка М.Горького и на Площади Советов возле здания Правительства.