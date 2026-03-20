Власти Ростова планируют потратить почти 20 млн рублей на украшения города ко Дню Победы

Власти Ростова планируют потратить почти 20 млн рублей на украшения города ко Дню Победы
Власти Ростова планируют потратить почти 20 миллионов рублей на украшение города к Дню Победы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Судя из документации подрядчик должен изготовить и смонтировать элементы комплексного оформления города к 9 мая. Они включают в себя баннеры, флаги, световые элементы. Новые объекты появятся преимущественно в центре города: на улице Большая Садовая, Ворошиловский мост и мост Стачки.

Отметим, что в прошлом году город к празднику победы закупили два объекта на 6 млн рублей. Один появился на входе парка М.Горького и на Площади Советов возле здания Правительства.
