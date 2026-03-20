В Ростовской области с 1 мая ввели особый противопожарный режим
В Ростовской области с 1 мая начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Напомним, в донском регионе с 6 апреля начнется пожароопасный сезон. Спасателями утвержден список из 457 населенных пунктов, которые находятся под угрозой лесных и ландшафтных пожаров.

Ограничения включают запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

- Для ликвидации лесных пожаров привлеку 3,9 тысячи человек, 1,3 тысячи единиц техники, 10,3 тысячи единиц оборудования и инвентаря, подготовлена 21 пожарно-химическая станция,- сказано в сообщении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
