Прогноз на матч: «Ростов» проиграет грозненскому «Ахмату» в рамках 22-го тура РПЛ

В 22-м туре Российской Премьер-лиги «Ахмат» сразится с «Ростовом». Эксперты прогнозируют, что «Ростов» может потерпеть поражение, но не исключают и ничью.

Шансы «Ахмата» на победу оцениваются коэффициентом 2,38. Под руководством Черчесова грозненская команда выиграла шесть домашних матчей из девяти. «Ростов», в свою очередь, испытывает трудности в гостевых встречах: в десяти выездных играх команда потерпела пять поражений и одержала всего две победы над соперниками, находящимися в нижней части таблицы.

Из-за слабой реализации моментов «Ростова» и проблем в обороне «Ахмата», вероятно, матч будет не очень результативным.

На текущий момент «Ростов» занимает 11-ю строчку с 22 очками в турнирной таблице.
Фото: ФК Ростов
