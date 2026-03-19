В Ростове разрушаются ступени в подземном переходе на проспекте Шолохова

В Ростове-на-Дону ступени подземного перехода на проспекте Шолохова находятся в аварийном состоянии. Из-за разрушенных и повреждённых плит спуск по ним становится опасным и сложным для горожан.Жительница Ростова Александра поделилась, что в последнее время спуск по ступеням в переходе превратился в настоящее испытание. На многих плитах отошли края, а некоторые расколоты на части.— Когда ступаешь по таким ступеням, плиты начинают ехать или шататься, — рассказывает Александра.Горожане отмечают, что из-за неустойчивости ступеней были случаи падений. Особенно опасно спускаться зимой, когда сверху образуется ледяная корка.Александра сообщила, что три месяца назад она оставила заявку на ремонт лестницы через платформу «Решаем вместе». В ответе ей пояснили, что работы начнутся, как только погодные условия стабилизируются. Однако, несмотря на то что погода уже месяц остаётся стабильной, ремонт так и не начался. Ступени продолжают разрушаться, а вместе с ними и весь переход.