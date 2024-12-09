В Ростове по факту смертельного пожара на Вятской возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара, произошедшего 9 декабря в доме №41 по улице Вятской.Возгорание началось около 19:00 на верхнем этаже девятиэтажного здания. Соседи вызвали пожарных, но люди, находившиеся в горящей квартире, не смогли выбраться из нее. В результате внутри оказались заблокированы шесть человек.Прибывшие на место спасатели смогли спасти только троих. Двое мужчин и одна женщина погибли от отравления угарным газом.Пожар был ликвидирован спустя три часа на площади 40 квадратных метров.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.Прокуратура Ростовской области взяла расследование под свой контроль.