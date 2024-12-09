Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове по факту смертельного пожара на Вятской возбудили уголовное дело

В Ростове по факту смертельного пожара на Вятской возбудили уголовное дело
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара, произошедшего 9 декабря в доме №41 по улице Вятской.

Возгорание началось около 19:00 на верхнем этаже девятиэтажного здания. Соседи вызвали пожарных, но люди, находившиеся в горящей квартире, не смогли выбраться из нее. В результате внутри оказались заблокированы шесть человек.

Прибывшие на место спасатели смогли спасти только троих. Двое мужчин и одна женщина погибли от отравления угарным газом.

Пожар был ликвидирован спустя три часа на площади 40 квадратных метров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области взяла расследование под свой контроль.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.