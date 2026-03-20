В Ростовской области ночью сбили беспилотник ночью 20 марта

Силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Ростовской области, сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта. БПЛА был уничтожен над территорией Шолоховского района, пострадавших нет.

Всего за эту ночь в России сбили 26 беспилотников. В Краснодарском крае ликвидировали 14 дронов, шесть — над Черным морем. По два беспилотника сбили в Белгородской области и Республике Крым. Один дрон был сбит в Брянской области.
