В Ростове 23 мая и 1 июня будет запрещена продажа алкоголя



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В Ростове 23 мая и 1 июня запретят продажу алкоголя. В эти даты отмечают Последний звонок и Международный день защиты детей.



О запрете напомнили в управлении торговли и бытового обслуживания города.

- В эти дни запрещена продажа любой спиртосодержащей продукции, - отметили в ведомстве. - Запрет не распространяется на заведения общепита. Однако продавать алкоголь на вынос также нельзя.



Следующий запрет введут в день школьного выпускного. Эта дата пока не определена.