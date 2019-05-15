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В Ростове 23 мая и 1 июня будет запрещена продажа алкоголя

В Ростове 23 мая и 1 июня будет запрещена продажа алкоголя
Фото: Nao24.ru
В Ростове 23 мая и 1 июня запретят продажу алкоголя. В эти даты отмечают Последний звонок и Международный день защиты детей.

О запрете напомнили в управлении торговли и бытового обслуживания города.
- В эти дни запрещена продажа любой спиртосодержащей продукции, - отметили в ведомстве. - Запрет не распространяется на заведения общепита. Однако продавать алкоголь на вынос также нельзя.

Следующий запрет введут в день школьного выпускного. Эта дата пока не определена.

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