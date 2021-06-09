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В Ростове из-за выпускных 17 июня и 1 июля запретят продажу алкоголя

В Ростове из-за выпускных 17 июня и 1 июля запретят продажу алкоголя
В Ростове ограничат продажу алкоголя в дни проведения выпускных вечеров среди школьников. Запрет на торговлю спиртным введут 17 июня и 1 июля.

Исключением станут бары, кафе, рестораны и общепит. Там можно купить спиртное при условии его употребления на месте. Также допускается розничная продажа алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри-шоп).

Как сообщал Rostov.ru, аналогичная ситуация будет и 26 июня. В этот день учащимся выдадут аттестаты об окончании среднего образования. Алкогольную продукцию не смогут приобрести не только несовершеннолетним, но и взрослые.

В случае, если продавец нарушит закон, его могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, а компанию - от 200 до 300 тысяч.

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