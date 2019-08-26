В Ростове 2 сентября запретят продажу алкоголя



Фото: rvs.su

В этом году День знаний, 1 сентября, приходится на воскресенье. В связи с этим школьные линейки, а вместе с ними и запрет на продажу алкоголя перенесены на понедельник, 2 сентября. Информацию сообщили в Департаменте потребительского рынка Ростовской области.



Соответственно, в этот день алкоголь нельзя будет приобрести в магазинах и супермаркетах. Продажа спиртного будет запрещена во всех торговых точках.



Запрет не распространяется на заведения общепита. Однако в кафе и барах реализация алкоголя на вынос также запрещена.