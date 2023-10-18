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Ростовскую область в ближайшие сутки накроет туманом

Ростовскую область в ближайшие сутки накроет туманом
Густой туман накроет Ростовскую область в ближайшие сутки. Об этом рассказали в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, туман ожидается ночью и утром 19 октября в отдельных районах Ростовской области. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, при прояснениях - до -5 градусов. Днём потеплеет до +11…+16. В Ростове также ожидаются туман и понижение температуры ночью до -1…+1, а днём - до +12…+14.

Во время тумана особо внимательными нужно быть водителям. Из-за плохой видимости увеличивается риск ДТП. Нужно соблюдать дистанцию и допустимую скорость.
Фото: Ростов ру.
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