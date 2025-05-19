Жителей аварийного дома на улице Щаденко в Ростове обязали снести здание за свой счет

Фото: Donday.

От жильцов аварийного дома на улице Щаденко в Ростове потребовали снести здание за свой счет. Об этом стало известно из документа, который владельцы квартир предоставили порталу DonDay.В апреле 2025 года многоквартирный дом по адресу: Щаденко, 2/256, литер АА1, был признан аварийным. Основанием для этого решения послужило неудовлетворительное техническое состояние здания. Местные власти направили жителям дома соответствующие уведомления.«Собственникам помещений необходимо осуществить снос МКД в течение 32 месяцев», — сказано в документе.Жителям дома остается только догадываться, почему и на какие средства сносить здание, в котором они провели всю свою жизнь.Первые три подъезда находятся в удовлетворительном состоянии, в отличие от четвёртого. В этом подъезде на стене с обеих сторон дома образовалась большая трещина. В квартирах жильцов также видны трещины на стенах. На них установлены «маячки», что свидетельствует о длительном наблюдении специалистов за состоянием здания.Городская администрация сообщила, что жители будут переселены в соответствии с адресной программой переселения, запланированной на 28 октября 2024 года. В настоящее время в доме проживают сотни человек в 130 квартирах. Пока люди откладывают ремонтные работы и ждут конкретных действий от местных властей, кроме рассылки предписаний.