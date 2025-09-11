В Ростове в доме на Щаденко, признанном аварийным, до сих пор не установили маячки

Фото: Дондей

В Ростове в доме на улице Щаденко, который признан аварийным, до сих пор не установили маячки для мониторинга трещин, о которых просили жильцы. Об этом сообщает DonDay, ссылаясь на жильцов.История о многоквартирном доме в Пролетарском районе началась в марте этого года. Управляющая компания установила около 50 аварийный маячков до того, как здание было признано аварийным. Однако большинство из них быстро отвалились, как утверждает Светлана. По её словам, это произошло из-за установки при низких температурах.В апреле многоквартирный дом был признан аварийным. Однако мониторинг трещин так и не был начат. Не помогла и встреча жильцов с заместителем главы по ЖКХ Станиславом Марченко. Жители обеспокоились и обратились в СМИ. После публикации администрация района пообещала установить маяки во второй половине июля. Однако спустя два месяца никаких работ проведено не было.С приходом холодов люди опасаются, что трещины могут стать больше, но это никто не заметит, так как нет специальных маячков. Несмотря на сложную ситуацию, владельцы квартир продолжают самостоятельно контролировать состояние пятиэтажного здания, насколько это возможно.