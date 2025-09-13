В Ростове в аварийном доме на Щаденко заделали глубокие трещины

Фото: Дондей

В Ростове, в доме №2/256 по улице Щаденко, находящемся в аварийном состоянии, были проведены работы по устранению значительных трещин. Об этом сообщила председатель МКД Светлана.Этот пятиэтажный дом, расположенный в Пролетарском районе, был признан аварийным в апреле 2025 года. За месяц до этого управляющая компания разместила на здании около полусотни контрольных меток, однако большая часть из них отклеилась. По словам Светланы, это произошло из-за выполнения работ при низких температурах.После присвоения дому статуса аварийного, новые маячки так и не были установлены. Жильцы обеспокоены отсутствием дальнейшего мониторинга состояния строения. Однако основной проблемой являются сквозняки, возникающие из-за щелей в стенах с приходом холодов. Граждане обратились к специалистам управляющей компании с просьбой устранить трещины. Необходимые ремонтные работы были выполнены 11 сентября силами УК."Мы осознаем, что заделка трещин не решит основную проблему аварийного состояния дома", - пояснила Светлана. - "Мы все еще ожидаем установки новых маячков, чтобы иметь возможность отслеживать динамику их расхождения".Многоквартирный дом был построен в 1969 году. Ремонтные работы там не проводились.