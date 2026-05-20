На Левенцовке возле жилых домов выросла трава высотой до двух метров

- Косят траву только один раз ближе к сентябрю, или только если намечалось какое-то мероприятие, - рассказывают горожане.

Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на огромные заросли травы рядом с жилыми домами. Об этом они написали в соцсетях 20 мая.Речь идет об участке возле многоэтажек на Жданова, 19 и Еременко, 101/1. По словам горожан, трава там уже вымахала почти до двух метров. На кадрах видно, что густые заросли выросли прямо между пешеходными дорожками.Недалеко от этой территории находятся жилые дома, детский сад и поликлиника. Поэтому каждый день мимо проходят десятки людей. Жители переживают, что в траве могут плодиться комары и клещи, которые опасны для прохожих.По словам местных, регулярного покоса на этом участке не было уже несколько лет.Жители просят власти обратить внимание на этот участок. Они надеются, что огласка в СМИ поможет сдвинуть вопрос с места.