Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Левенцовке возле жилых домов выросла трава высотой до двух метров

На Левенцовке возле жилых домов выросла трава высотой до двух метров
Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на огромные заросли травы рядом с жилыми домами. Об этом они написали в соцсетях 20 мая.

Речь идет об участке возле многоэтажек на Жданова, 19 и Еременко, 101/1. По словам горожан, трава там уже вымахала почти до двух метров. На кадрах видно, что густые заросли выросли прямо между пешеходными дорожками.

Недалеко от этой территории находятся жилые дома, детский сад и поликлиника. Поэтому каждый день мимо проходят десятки людей. Жители переживают, что в траве могут плодиться комары и клещи, которые опасны для прохожих.

По словам местных, регулярного покоса на этом участке не было уже несколько лет.

- Косят траву только один раз ближе к сентябрю, или только если намечалось какое-то мероприятие, - рассказывают горожане.


Жители просят власти обратить внимание на этот участок. Они надеются, что огласка в СМИ поможет сдвинуть вопрос с места.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика