В Ростове убрали аварийный брезентовый навес на Табачке

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону убрали аварийный навес на Табачке. Снимки с места Rostov.ru прислали местные жители.Накануне ростовчанин пожаловался на непрочную конструкцию в переулке Газетном, 84. После сильных ливней дождевая вода скопилась в брезентовом навесе, и он начал провисать. Под тяжестью жидкости один из удерживающих инсоляцию тросов оборвался. На участке могли пострадать пешеходы.Позднее стало известно, что навес убрали. Источник рассказал редакции, что на следующий день конструкции в переулке уже не было. Не исключено, что ее демонтировали во избежание ЧП.Компания-владелец «Табачки центр» ООО «Агроком Холдинг» объяснила Rostov.ru, что инсоляцию используют для создания тени в солнечную погоду, однако зимой ее могут убрать.- Тенты выдерживают порывы ветра до 30 м/с, но в целях безопасности из-за возможного налипания снега на зимний период конструкция будет трансформироваться, - добавили в компании.При этом, неизвестно почему навес решили убрать только сейчас. Свою функцию в холодную погоду он не выполнял. Что произойдет с навесом в будущем, неизвестно. Не исключено, что его вернут на прежнее место.