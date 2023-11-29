Из-за непогоды брезентовый навес на Табачке может обрушиться на ростовчан

Фото: СоцСети

Жители Ростова пожаловались на опасный брезентовый навес на Табачке. Снимки с места опубликовал ростовчанин в соцсетях 29 ноября.Горожанин Алексей Солдаткин всерьез обеспокоен состоянием брезентового навеса в переулке Газетном, 84. Он утверждает, что после сильных ливней конструкция стала провисать под тяжестью жидкости. Один трос, который удерживает конструкцию, уже оборвался. Вероятно, так же произойдет и с остальными креплениями.Эксперт и сотрудник одной из крупнейших строительных фирм Ростова Тимур Безиров рассказал Rostov.ru, что такой навес носит название – инсоляция. Противоинсоляционое сооружение защищает от солнца за счет своей ткани. Полотно сделано из брезентового текстиля и является защитой также от ветра, дождя и даже огня.- Брезентовая ткань мягко рассеивает солнечный свет и практически не нагревается. В данном случае инсоляция, кроме основных свойств, играет роль декора. Вероятнее всего, специалисты, которые устанавливали конструкцию, должны были предусмотреть, чтобы вода стекала под наклоном в нужном направлении. Здесь же она скапливается, - добавил специалист.Выходит, что брезент, защищающий людей от непогоды, может только усугубить ситуацию.В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что территорию обслуживает частный собственник. Он же и следит за неисправностью сооружений на участке.- Навес, конечно, красивый, но хотелось бы и безопасности, - подчеркнул Алексей.Пока местным жителям остается надеяться, что частная компания все же решит проблему в ближайшее время и проведет ремонт конструкции.