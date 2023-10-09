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После публикации Rostov.ru убрали арматуру на крыше дома в Военведе

После публикации Rostov.ru убрали арматуру на крыше дома в Военведе
После публикации Rostov.ru опасные железные конструкции убрали с крыши дома в Военведе. Сильнейшим порывом ветра снесло металлическую часть дома № 7/6 на улице Горшкова.

Обеспокоенные жильцы дома опубликовали снимки опасного участка. Люди переживали, что если такая конструкция упадет на прохожего, это станет причиной трагедии.

После того как фотографии опасного дома попали в СМИ и соцсети, на место происшествия прислали бригаду. Рабочие поднялись на крышу многоэтажного дома и убрали свисающую арматуру.
Фото: Соцсети.
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