В Ростове у старого аэропорта разогнали торговцев ярмарки

В Ростове перед зданием старого аэропорта разогнали торговцев. Власти города вместе с представителями департамента областного потребрынка и правоохранителями пресекли работу ярмарки 22 октября.С 1 ноября рынок планируют полностью закрыть. Чтобы предприниматели успели реализовать весь товар, завозить новый запретили уже с 20 октября. Однако некоторые продавцы решили все-таки вернуться на прежнее место с новым товаром - овощами и фруктами. Когда их не пустили, торговцы организовали продажу прямо у здания старого аэропорта.- Незаконная торговля свернута, в адрес нарушителей составлены административные протоколы, - прокомментировали в администрации Ростова.Предпринимателей, которые работали на территории воздушной гавани, отправляют на торговые площадки за город - это распределительный центр «Агро молл» в хуторе Ленине и продовольственно-логистический комплекс в Аксайском района, торговые комплексы «Южный» и в поселке Койсуг Азовского района. Всего ярмарок шесть, с учетом открытых ранее «Меркурия» и «Гаранта».Напомним, что универсальную ярмарку на территории старого аэропорта открыли в апреле взамен аксайскому овощному рынку. Последний закрыли сразу же после ареста экс-главы администрации района Виталия Борзенко и ряда других фигурантов, являющихся участников ОПГ Бабаева.