Территорию старого аэропорта, где торгуют аксайские продавцы, возьмут под охрану
На территории старого аэропорта Ростова, где торгуют предприниматели с закрытых рынков, поставят охрану. Соответствующий документ на сайте госзакупок опубликовало АО «Донская торговая компания» («ДТК»), которое и организовало ярмарку. При этом документ носит информационный характер. Компания уже определилась с исполнителем - им стало ООО охранное предприятие «Цицерон».
На территории старого аэропорта установят четыре круглосуточных поста охраны - по четыре человека на каждом. Охранники будут сменяться каждое утро в 8 часов. То есть в сутки на рынке должны находиться 16 охранников одновременно. Однако из открытых источников известно, что в «Цицероне» последние два года числятся 17 сотрудников. Кто их будет сменять, непонятно.
Загадкой остается и финансирование охраны. За восемь месяцев работы «ДТК» придется потратить почти 5,5 миллиона рублей. В контракте указано, что работу компания оплатит за счет собственных средств. Однако, по информации из открытых источников, «ДТК» работает в убыток. В частности, по данным за 2020 год, капитал и чистая прибыль составили -2,4 и -1,2 миллиона рублей. Примечательно, что именно эта компания нашла лишние 5 миллионов рублей на охрану ярмарки, которую организовали для торговцев закрытых аксайских рынков.
Напомним, площадку на территории старого аэропорта открыли утром 30 апреля. Там сейчас торгуют овощами и фруктами. Куда разместят продавцов крупногабаритных товаров (лодок, шин, стройматериалов и прочего), пока не известно.