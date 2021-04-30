Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Территорию старого аэропорта, где торгуют аксайские продавцы, возьмут под охрану

Территорию старого аэропорта, где торгуют аксайские продавцы, возьмут под охрану
На территории старого аэропорта Ростова, где торгуют предприниматели с закрытых рынков, поставят охрану. Соответствующий документ на сайте госзакупок опубликовало АО «Донская торговая компания» («ДТК»), которое и организовало ярмарку. При этом документ носит информационный характер. Компания уже определилась с исполнителем - им стало ООО охранное предприятие «Цицерон».

На территории старого аэропорта установят четыре круглосуточных поста охраны - по четыре человека на каждом. Охранники будут сменяться каждое утро в 8 часов. То есть в сутки на рынке должны находиться 16 охранников одновременно. Однако из открытых источников известно, что в «Цицероне» последние два года числятся 17 сотрудников. Кто их будет сменять, непонятно.

Загадкой остается и финансирование охраны. За восемь месяцев работы «ДТК» придется потратить почти 5,5 миллиона рублей. В контракте указано, что работу компания оплатит за счет собственных средств. Однако, по информации из открытых источников, «ДТК» работает в убыток. В частности, по данным за 2020 год, капитал и чистая прибыль составили -2,4 и -1,2 миллиона рублей. Примечательно, что именно эта компания нашла лишние 5 миллионов рублей на охрану ярмарки, которую организовали для торговцев закрытых аксайских рынков.

Напомним, площадку на территории старого аэропорта открыли утром 30 апреля. Там сейчас торгуют овощами и фруктами. Куда разместят продавцов крупногабаритных товаров (лодок, шин, стройматериалов и прочего), пока не известно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.