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Праздничная ярмарка проходит перед зданием старого аэропорта в Ростове

Праздничная ярмарка проходит перед зданием старого аэропорта в Ростове
В Ростове перед зданием старого аэропорта на Шолохова, 270/1 проходит первомайская ярмарка, вход на которую расположен со стороны левого крыла.

Расположились там несколько десятков торговцев с закрытого аксайского рынка «Овощной».



Продают на ярмарке, как в розницу, так и оптом, овощи, фрукты и зелень. Нет только обещанных правительством куличей. Цены довольно демократичные: помидоры стоят 150 рублей, зеленый лук – 25 рублей, огурцы – от 100 до 150 рублей.

Интересно, что у ярмарки даже есть собственная администрация. Расположилась она в VIP-зале бывшего аэропорта.

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