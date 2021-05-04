С торговцев на территории старого аэропорта в Ростове стали брать деньги за аренду
Оператор ярмарки на территории старого аэропорта «Донская торговая компания» («ДТК») стал брать деньги за аренду торговой площади. Прайс-лист на въезд и размещение транспорта с плодоовощной продукцией появился 12 мая.
Теперь, чтобы заехать на «ГАЗели», торговцам придется платить 350 рублей. А чтобы оставить транспорт там на сутки, - еще 900 рублей. Для десятитонного КамАЗа расценки чуть выше: проехать на территорию - 800, оставить на сутки - 1 400 рублей. Дороже всего аренду установили для фур. Их владельцам придется платить 1 600 и 1 850 рублей соответственно.
Для предпринимателей доступны 1 038 мест. Можно предположить, что в среднем на каждое из них приезжает КамАЗ, за которым еще и закрепляется место. Тогда за сутки владелец торговой площадки получает порядка 2,3 миллиона рублей.
Напомним, сменить место дислокации торговцев заставили массовые проверки на крупнейших аксайских рынках. Продавцы «Овощного» начали работать на территории старого аэропорта 30 апреля. До 12 мая нахождение на площади для них было бесплатным.
После рейда силовиков 27 апреля оказалось, что из шести торговых площадок статус рынка имеет только «Классик». Остальные все 30 лет просуществовали незаконно.
Происходящее связывают с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.