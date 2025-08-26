Фото: соцсети

В Ростове у 39-летнего мужчины нашли дома нелегальное оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении МВД России по СКФО.18 августа полицейские пришли домой к мужчине и обнаружили у него двуствольное ружье, карабин, магазин и патроны. Экспертиза показала, что ружье не работает, но 38 патронов пригодны для стрельбы. Мужчина рассказал, что нашел оружие и патроны на берегу реки в мае 2025 года, когда собирал металл с помощью магнита.Хранить найденное оружие без сдачи в полицию в течение суток незаконно. На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.