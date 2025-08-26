- В селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушены стена и кровля. Также обломками поврежден автомобиль, - сообщил у себя в соцсетях глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Дондей

Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.Дежурные средства ПВО отражали атаку 25 августа с 20:00 до полуночи. За это время над Ростовской областью они перехватили 37 БПЛА. Всего над Россией были сбиты 37 летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего их было уничтожено над Брянской областью.Также средства ПВО работали с полуночи и до 6:10. Над территорией Ростовской области был перехвачен один БПЛА. Всего за ночь над страной были сбиты 43 летательных аппарата.Над Ростовской областью БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах.К счастью, в результате ночной атаки никто из людей не пострадал.