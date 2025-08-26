Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО отражали атаку 25 августа с 20:00 до полуночи. За это время над Ростовской областью они перехватили 37 БПЛА. Всего над Россией были сбиты 37 летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего их было уничтожено над Брянской областью.
Также средства ПВО работали с полуночи и до 6:10. Над территорией Ростовской области был перехвачен один БПЛА. Всего за ночь над страной были сбиты 43 летательных аппарата.
Над Ростовской областью БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах.
К счастью, в результате ночной атаки никто из людей не пострадал.