Фото: БК Барс

Баскетбольная команда из Ростова будет продолжать выступать в Суперлиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Барс».В прошлом сезоне команда столкнулась с финансовыми проблемами и трудностями, связанными с ареной. Причины этих проблем остаются неясными. Участие в следующем сезоне было под вопросом, но клуб сумел преодолеть все препятствия и вернуть себе площадку.«Мы рады сообщить, что команда примет участие в новом сезоне!» — говорится на сайте клуба. «В этом сезоне мы выступаем в Суперлиге и готовы к упорной борьбе».Расписание домашних игр ростовской команды будет опубликовано на следующей неделе.