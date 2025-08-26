Новости
Баскетбольная команда из Ростова будет продолжать выступать в Суперлиге

Баскетбольная команда из Ростова будет продолжать выступать в Суперлиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Барс».

В прошлом сезоне команда столкнулась с финансовыми проблемами и трудностями, связанными с ареной. Причины этих проблем остаются неясными. Участие в следующем сезоне было под вопросом, но клуб сумел преодолеть все препятствия и вернуть себе площадку.

«Мы рады сообщить, что команда примет участие в новом сезоне!» — говорится на сайте клуба. «В этом сезоне мы выступаем в Суперлиге и готовы к упорной борьбе».

Расписание домашних игр ростовской команды будет опубликовано на следующей неделе.
Фото: БК Барс
