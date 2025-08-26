Спустя пять дней крупный пожар на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске потушили

Фото: соцсети врио губернатора Ростовской области

Происшествие случилось в ночь на 21 августа. На территорию завода упал дрон. В результате пламя охватило горючую смесь.К месту возгорания были привлечены 412 огнеборцев на 150 единицах техники из Ростовской области и других регионов России.Для тушения задействовали десятки автоцистерн. Из-за этого стали возникать проблемы с водой у жителей Новошахтинска и Красного Сулина.К происшествию привлекали и специалистов Роспотребнадзора, чтобы проверить воздух на концентрацию вредных веществ. В результате исследований никаких нарушений не было обнаружено. Но жители жаловались, что в городе нечем дышать.Спустя пять дней с начала пожара врио губернатора Ростовской области сообщил, что пожар удалось ликвидировать 26 августа в 5:45.