Спустя пять дней крупный пожар на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске потушили
Происшествие случилось в ночь на 21 августа. На территорию завода упал дрон. В результате пламя охватило горючую смесь.

К месту возгорания были привлечены 412 огнеборцев на 150 единицах техники из Ростовской области и других регионов России.

Для тушения задействовали десятки автоцистерн. Из-за этого стали возникать проблемы с водой у жителей Новошахтинска и Красного Сулина.

К происшествию привлекали и специалистов Роспотребнадзора, чтобы проверить воздух на концентрацию вредных веществ. В результате исследований никаких нарушений не было обнаружено. Но жители жаловались, что в городе нечем дышать.

Спустя пять дней с начала пожара врио губернатора Ростовской области сообщил, что пожар удалось ликвидировать 26 августа в 5:45.
Фото: соцсети врио губернатора Ростовской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.