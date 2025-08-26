Новости
Ростовчане просят убрать парковку самокатов от детского сада

Жители Ростова-на-Дону бьют тревогу из-за парковок электросамокатов, расположенных в непосредственной близости от детского сада на улице Красноармейской, № 204. Родители детей считают, что это создает прямую угрозу для жизни и здоровья детей.

Ежедневно, приводя детей в ясли, расположенные в этом здании, взрослые видят у входа тяжелую шеринговую технику. Местная жительница Оксана, которая водит в этот сад своего внука, рассказывает:

— Основное опасение заключается в том, что случайно упавший самокат может нанести серьезную травму ребенку 1,5-3 лет, что с высокой вероятностью может закончиться трагедией или инвалидностью.

Женщина уже неоднократно пыталась решить проблему. Она писала в официальный чат-бот сервиса проката, однако ее обращения остались без ответа.

Ростовчане призывают городские власти последовать примеру других крупных городов России, таких как Сочи, Санкт-Петербург и Пермь, где на законодательном уровне запрещено оставлять арендованные самокаты рядом с детсадами, школами, больницами и игровыми площадками.

Для Ростова проблема бесконтрольного размещения парковок и нарушения правил пользования электросамокатами становится все острее. Жители подчеркивают: если запретить кататься невозможно, то убрать опасные парковки от территории детских учреждений – необходимая мера. С соответствующей просьбой они уже обратились к главе города.
Фото: Оксана
