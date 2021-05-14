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У жителя Ростовской области нашли патроны и автомат Калашникова

У жителя Ростовской области нашли патроны и автомат Калашникова
У жителя Октябрьского района Ростовской области наши оружие и наркотики. При обыске дома у 45-летнего дончанина обнаружили автомат Калашникова, более 300 патронов разного калибра и шесть магазинов к нему, 400 граммов пороха, три гранаты и более 60 граммов марихуаны.

Сам мужчина утверждает, что найденное ему не принадлежит. Якобы весь арсенал оставил его знакомый. Когда дончанин узнал о смерти товарища, то решил взглянуть на содержимое. Оказалось, что там оружие и запрещенные вещества.

Не исключено, что на самом деле автомат и патроны он собирался перепродать через «черный» сайт и попался на «горячем».

В пресс-службе УТ МВД по СКФО отметили, что подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, а также незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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