Фото: Дондей

В Новочеркасске женщина вонзила нож в грудь собутыльника. Трагедия произошла в апреле текущего года в доме на улице Тургенева.Как сообщают в СУ СКР по Ростовской области, в тот роковой день подсудимая выпивала алкоголь вместе со своим сожителем. Между ними произошел конфликт. Подсудимая взялась за нож и пронзила им грудь своего собеседника. К сожалению, от полученного удара мужчина скончался на месте.В результате допроса подозреваемая признала свою вину. Ее осудили по статье за убийство.Как сообщили в Прокуратуре Ростовской области, ее приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы.