Участок новой дороги на М-4 «Дон» в Ростовской области станет платным

Фото: Ростов ру.

На Дону после масштабного ремонта участок дороги М-4 «Дон» 933 – 1024 километр (от Каменска-Шахтинского до поселка Новоперсиановка) станет платным для водителей.Как рассказала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова «Деловой газете.Юг», после реконструкции дороги в 2027 году, проезд по ней станет платным. Дорожный участок проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также через города Шахты и Каменск-Шахтинский.В настоящее время в Ростовской области есть несколько платных участков трассы М-4 «Дон». Один из них был открыт в 2017 году на участке 1091 — 1119 километр (п. Суходольск - х. Степнянский). В 2024 году в апреле платка появилась на участке 741 — 893 (поворот на Богучары — Тарасовский район). С июня этого же года на участке 893 — 933 километр (Тарасовский район - Каменский район).