Фото: Лиза Алерт

На Дону ищут таинственно пропавшую с тремя детьми мать из Твери. О розыске сообщили в ПСО "ЛизаАлерт".35-летняя Анастасия Булкина, оставив дом, 22 августа ушла в неизвестном направлении вместе с трехмесячной дочкой, трехлетним Алексеем и десятилетним Андреем. В тот день она взяла с собой серо-бирюзовую коляску с люлькой.Ориентировку на Анастасию направили во все регионы России, в том числе и в Ростовскую область.Анастасия имеет рост 175 сантиметров и среднее телосложение. У неё светло-русые волосы и карие глаза.Если вам известна информация о пропавших, сообщите об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.